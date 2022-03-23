Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Анталию

Пока "Уральские авиалинии" приостанавливают популярные направления, авиакомпания Red Wings продолжает пополнять список мест, куда могут отправиться жители Екатеринбурга.

На этот раз компания ввела направление Екатеринбург - Анталия (Турция). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, начиная с 30 марта рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам.

Стоимость билета в одну сторону составит 33,9 тыс. рублей. Отправиться в Турцию свердловчане смогут на российском лайнере SSJ100 вместимостью в 100 мест.

Напомним, что до этого Red Wings уже запустила направления из "Кольцово" в аэропорты Стамбула, Еревана, Казахстана.