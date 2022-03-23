23 Марта 2022
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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

МИД РФ: Россия и Украина провели два обмена пленными

Россия и Украина провели два обмена пленными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Подробности обмена Захарова не привела. Она добавила, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей Украины.

О факте обмена пленными между Москвой и Киевом сообщала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее данным, девять российских военнослужащих были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Ранее в Минобороны заявили, что некоторое количество российских солдат-срочников попали в плен на Украине в результате нападения нацбатальона на подразделение, отвечавшее за тыловое обеспечение.

Теги: россия, украина, пленные



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