23 Марта 2022
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Общество Астраханская область
Волга (2022) | Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

2 млрд рублей Астраханская область в 2022 году направит на проведение работ по оздоровлению Волги

Изменение гидрологического режима Волги, Волго-Ахтубинской поймы и дельты, связанное с уменьшением волжского стока за последние несколько лет, стало причиной углубления природных экологических и социальных трансформаций в Астраханской области. Зарастание и обмеление русел водотоков серьёзно ухудшило водохозяйственную обстановку региона.

Заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Юлия Новиченко отметил, что в регионе ведётся планомерная, масштабная работа по охране и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни астраханцев.

река Волга(2010)|Фото: Накануне.RU

"В этом году в рамках федерального проекта „Оздоровление Волги“ запланированы работы на сумму более 2 миллиардов рублей: мы рассчитываем завершить расчистку водных трактов Лиманского и Икрянинского районов; начать расчистку одного из крупных рукавов Волги — Ахтубы на территориях Ахтубинского, Харабалинского, Красноярского районов. Также будут вестись работы по расчистке водных объектов в Камызякском, Володарском, Лиманском районах и в Астрахани. Общая протяжённость водотоков, охваченных работами, составит 55,8 километра, " -сообщила Юлия Новиченко.

Напомним, поверхностные воды Астраханской области представлены Волгой с многочисленными водотоками, пресными и солёными водоёмами и крупнейшим замкнутым водоёмом планеты — Каспийским морем.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2022 году начнётся строительство шести гидротехнических сооружений в зоне западно-подстепных ильменей. На эти цели предусмотрены 145,14 миллиона рублей. Строительство будет вести ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области».

Работы по проектированию и проведению работ по расчистке водных объектов будут проводиться в рамках проекта «Оздоровление Волги» ежегодно до 2024 года и охватят до 300 километров водных трактов, планируется построить 15 водопропускных гидротехнических сооружений в целях развития водохозяйственного комплекса Астраханской области.

Теги: волго-ахтубинская пойма, обмеление русел, восстановление водных объектов



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