23 Марта 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Форум &quot;Нефтяная столица&quot; в Сургуте (2022) | Фото: Накануне.RU

Налог на добавленный доход сослали в Западную Сибирь

Уровень импортозамещения в УрФО - 85-90%, а под НДД могут подвести всю Западно-Сибирскую провинцию. Об этом на главной пленарной дискуссии форума "Нефтяная столица" "Тренд устойчивости: как ESG-принципы меняют "нефть"", который проходит сейчас в Сургуте, рассказал уральский полпред Владимир Якушев.

"Тема импортозамещения - мы в ней живём с 2014-го. Заказ для машиностроения был большим. Сейчас у нас - более жёсткая ситуация. Мы с губернатором работали в Когалыме и Сургуте, во время приезда главы Совфеда звучала тема импортозамещения", - сказал Якушев.

Санкции, объявленные против нас, ударяют по тем, кто их ввёл.

"Третий этап - компании получат санкции в виде документов. Тогда и станет ясно, от чего мы будем отрезаны", - сказал Якушев. 

Импортозамещение в УрФО  сделано на 85-90%. Есть проблемы с полимерами, технологиями разрыва пласта. 

"Важнейшая тема - переход на НДД. Это момент положительный. Мы не должны говорить об отдельных месторождениях. Его надо применить ко всей Западно-Сибирской провинции", - сказал Якушев.

Запасы нефти в Югре - 4,2 мдрд нефти.

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