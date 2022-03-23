Налог на добавленный доход сослали в Западную Сибирь

Уровень импортозамещения в УрФО - 85-90%, а под НДД могут подвести всю Западно-Сибирскую провинцию. Об этом на главной пленарной дискуссии форума "Нефтяная столица" "Тренд устойчивости: как ESG-принципы меняют "нефть"", который проходит сейчас в Сургуте, рассказал уральский полпред Владимир Якушев.

"Тема импортозамещения - мы в ней живём с 2014-го. Заказ для машиностроения был большим. Сейчас у нас - более жёсткая ситуация. Мы с губернатором работали в Когалыме и Сургуте, во время приезда главы Совфеда звучала тема импортозамещения", - сказал Якушев.

Санкции, объявленные против нас, ударяют по тем, кто их ввёл.

"Третий этап - компании получат санкции в виде документов. Тогда и станет ясно, от чего мы будем отрезаны", - сказал Якушев.

Импортозамещение в УрФО сделано на 85-90%. Есть проблемы с полимерами, технологиями разрыва пласта.

"Важнейшая тема - переход на НДД. Это момент положительный. Мы не должны говорить об отдельных месторождениях. Его надо применить ко всей Западно-Сибирской провинции", - сказал Якушев.

Запасы нефти в Югре - 4,2 мдрд нефти.