Путину до сих пор не объяснили, почему срочники оказались на Украине

Владимиру Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры, почему срочники оказались на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что еще прошло мало времени, передает РИА Новости.

9 марта Путин поручил ГВП проверить, как и по чьей вине на Украине оказались солдаты-срочники.

Напомним, в Минобороны заявили, что большая часть срочников уже выведена с места проведения операции. Вместе с тем, некоторое количество срочников попали в плен в результате нападения нацбатальона на подразделение, отвечавшее за тыловое обеспечение.

В Кремле отмечали, что перед проведением спецоперации по указанию президента России до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.