23 Марта 2022
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Военнослужащих ВСУ, попавших в плен к силам ДНР, провели по Аллее ангелов в Донецке (01.03.22) (2022) | Фото: t.me/RVvoenkor / telegram-канал &quot;Операция Z: Военкоры Русской Весны&quot;

Нацисты пытаются бежать из Мариуполя с чужими детьми - Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские неонацисты пытаются выехать из Мариуполя не только под видом мирных жителей, но и с чужими детьми как якобы своими.
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"В отдельных случаях особо цинично прикрываются детьми, родителей которых они совсем недавно убили", – сказал Пушилин на "Первом канале".

Позавчера в соцсетях сообщалось, что на выезде из Мариуполя была остановлена машина, в которой были двое взрослых и двое детей. Дети плакали. Когда их отвели и расспросили, они рассказали, что это не их родители, они застрелили маму и папу и выкинули их из машины, а детям приказали молчать, иначе тоже застрелят. Информацию подтвердил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Случаи попыток нацистов бежать из Мариуполя под видом мирных жителей фиксировались неоднократно.

Теги: Мариуполь, ДНР, нацисты



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