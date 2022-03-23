В Свердловской инспекции труда не знают о распоряжении увольнять украинских бюджетников

Государственная инспекция труда в Свердловской области ничего не знает о распоряжении, по которому в регионе якобы начали увольнять бюджетников с украинским гражданством.

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В редакцию Накануне.RU обратился читатель. Он рассказал, что его родственника, приехавшего в Свердловскую область из ДНР еще в 2014 году и работающего в бюджетной организации, теперь увольняют якобы из-за того, что у него есть гражданство Украины. При этом российское гражданство мужчина тоже получил, но от украинского отказываться не стал. По его словам, в области "появилось распоряжение увольнять сотрудников с украинским гражданством".

Однако в трудовой инспекции не подтвердили, что такое распоряжение действительно существует.

"Информацией о наличии распоряжения увольнять сотрудников с украинским гражданством Государственная инспекция труда в Свердловской области не располагает", - сообщил Накануне.RU глава регионального ведомства Федор Кравцов.

Вместе с тем в инспекции отметили, что по закону "О государственной гражданской службе РФ" человек не может быть принят на гражданскую службу или находиться на ней в случае наличия гражданства или подданства иностранного государства – если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что по России распределят более 95 тысяч беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. Что касается регионов Урала, больше всего людей планируется направить в Свердловскую область – 1 тыс. 650 человек.