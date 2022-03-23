Путин вернул в госсобственность "Газпром" и нефтяные компании – Володин

"Путин, как только избрался президентом, вернул в государственную собственность и "Газпром", и нефтяные компании", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент создал систему государственных компаний. Многие компании уже перепродавали иностранным компаниям. Вот "Юкос" чуть не продали. А мы уже забыли об этом!" – заявил председатель палаты.

Он не прокомментировал нахождение в частных руках таких крупных нефтяных компаний как "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз".