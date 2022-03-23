23 Марта 2022
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

На Ямале массово скупают подешевевший бензин

На Ямале местные жители сообщают о массовых скупках подешевевшего бензина. Пост опубликован в группе "Губкинский - город мечты" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Народ, после сахара переключились на бензин, вы как стадо, для нас, для народа, стараются, снизили цену на бензин, а вы, блин, газелями и бочками тащите, вы не думаете о других, может, кто-то проездом и мало топлива у него, а на заправке пусто после вас", - опубликовал пост местный житель.

Многие пользователи поддержали обращение автора.

"Я согласна с вашим мнением. К сожалению, сейчас люди могут перебить друг друга из-за кг сахара, а за бензин тем более. Жадность до добра не доводит... Не до всех это доходит", "При мне сегодня мужчина запихнул 3 бочки с бензином в багажник", - пишут подписчики группы.

Некоторые губкинцы отметили, что из-за повышенного спроса цена снова может подняться, ряд подписчиков предложили ограничить объем продаж. Были и те, кто вступился за покупающих бензин.

"На этой заправке всегда так. Люди тарятся бензином не из-за цены, а для организаций, на месторождения везут. Что вы все такие агрессивные?" - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Салехарде стоимость бензина за месяц упала почти на семь рублей.

Теги: бензин, цены, покупка



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