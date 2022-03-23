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Общество Свердловская область
полиция, полицейская машина, полицейский, полицейские, посёлок Рудный (2019) | Фото: Накануне.RU

В МВД опровергли списание иномарок из автопарка полиции Екатеринбурга

В ГУ МВД по Свердловской области опровергли информацию об отказе екатеринбургских полицейских от иномарок из-за санкций. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы Валерий Горелых, речь идет о приостановке использования только выведших из строя машин, поскольку из-за нестабильной ситуации на рынке закупка запчастей является проблемой.

"Ставить на стоянку исправные машины никто не собирался и не собирается. Отмечу, в екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%. Эти автомобили преимущественно новые. Поэтому даже если бы их эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия", - заявил Горелых.

Напомним, что вчера начальник УМВД города Игорь Озеров подписал распоряжение, предписывающее больше не использовать Volkswagen, Skoda и Renault. Причиной стали экономические санкции в отношении РФ, которые сделали невозможным выполнение государственных контрактов по ремонту служебных транспортных средств. Распоряжение вступает в силу с 1 апреля.

Теги: полиция, иномарка, автомобиль, Екатеринбург, Горелых, санкции



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Ранее 22.03.2022 20:42 Мск В Екатеринбурге из-за санкций полиция отказывается от служебных иномарок?


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