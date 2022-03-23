Отказ от российского газа грозит ФРГ дефицитом продуктов и заболеваниями, - Welt

Отказ ФРГ от поставок российского газа может привести к дефициту продовольствия и росту заболеваемости в стране, пишет Die Welt.

Издание рассказало о результатах стресс-теста немецкого ведомства по защите населения и помощи при катастрофах в 2018 году, целью которого было проверить последствия нехватки газа.

Тест продемонстрировал, что из-за охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний.

Также Германия будут ожидать проблемы в пищевой промышленности, в частности, на рынке хлебобулочных и молочных изделий. Кроме того, может возникнуть дефицит продуктов в медицинских учреждениях и домах престарелых.

Тем временем, в Германии на фоне роста цен на продукты питания составили памятку для граждан о том, как сэкономить деньги.

Немецкий журнал Focus призвал немцев рациональнее относиться к своим тратам, например, пить воду из бытового водопровода, так как это дешевая альтернатива покупной воде в бутылках. Также читателям посоветовали обращать внимание на продукты малоизвестных марок и следить за акциями.

За последние недели крупные сетевые магазины ФРГ, такие как Rewe, Aldi и Lidl, подняли цены на ряд товаров. Так, стоимость макарон взлетела на 40%, а подсолнечного масла - на 100%.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу необходимо учитывать обратный эффект санкций против России. По его словам, вопрос обратного эффекта санкций касается и многих других стран ЕС, "которые очень зависят от импорта угля, газа и нефти, даже больше, чем Германия".

Ранее Шольц высказался против отказа ЕС от поставок углеводородов из России. Он назвал этот сектор "крайне важным" для европейской экономики, отметив, что продолжение импорта из России нефти и газа является "сознательным решением". При этом Германия уже начала закупки газа в обход России, но продолжает получать и российские поставки энергоносителей.