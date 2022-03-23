Без российских углеводородов на мировом рынке случится коллапс, рост цен будет непредсказуемым - Новак

Несмотря на санкции и остальные аспекты кризиса, ТЭК России продолжает стабильно работать, заявил вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве отрасль, выступая в Госдуме.

По словам Новака, "без российских углеводородов на мировом рынке случится коллапс, рост цен будет непредсказуемым".

"В ЕС никто не думает о следующей зиме. Запрет "Северного потока-2" – абсурд и некомпетентность", - заметил министр.

Он добавил, что Россия работает над сохранением компаний, где иностранные собственники решили уйти, они могут получить возможность вернуться или продать свою долю.

Также он отметил, что нехватка дизеля в Европе из-за санкций против РФ может дестабилизировать рынок региона, ЕС может ввести нормы потребления топлива.