Правительство Астраханской области: В ближайшее время цены и спрос на сахар в регионе стабилизируются

В ходе очередного рейда по торговым сетям «Магнит» и «Михайловский» специалисты министерства экономического развития Астраханской области проверяли наличие сахара и цены на продукт.

Как сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области, сейчас региональный минэк фиксирует рост цены в федеральных торговых сетях на сахар чуть более, чем на 10%. При этом, отмечается, что между федеральными торговыми сетями и УФАС заключено соглашение о недопустимости наценки на социально значимые товары более чем на 5%.

Чтобы приостановить необоснованный рост цен и выявить недобросовестных продавцов, которые хотят извлечь дополнительную выгоду из сложившихся условий, министерство регулярно проводит рабочие совещания и рейды с федеральными органами правоохранительных и налоговых служб.

«В настоящий момент мы действительно фиксируем локальный дефицит сахара на полках некоторых магазинов Астраханской области. Однако он обусловлен не отсутствием товара, а ажиотажным спросом, который возрос более чем в шесть раз, – поясняет Лейсан Шафикова, заместитель министра экономического развития региона. – Особенно большой спрос наблюдается на товары длительного пользования у людей, переживших дефицит 90-х годов».

«Мы убедительно просим население не скупать товар в большом количестве. Необходимо понимать, что в непростой геополитической ситуации необходимо дать время для восстановления рынка и экономики. В ближайшее время цены и спрос на сахар стабилизируются. Возможности для обеспечения внутреннего спроса на сахар есть: мы никогда не закупали его за границей. В настоящий момент экспорт сахара ограничен, поэтому внутренний спрос будет покрыт в полном объёме», – резюмировала замминистра экономического развития региона Лейсан Шафикова.