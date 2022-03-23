Топливо в России вряд ли будет дешеветь, но цены не вырастут выше инфляции - Новак

Россияне едва ли могут рассчитывать на снижение цен на топливо, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

"Непростая задача правительства – обеспечить рост цен не выше инфляции. С начала года у нас почти не изменились цены на топливо. Возможно ли, что цены упадут? При нормальной ситуации на внутреннем рынке мы будем удерживать цены на уровне инфляции. При избытке оптовые цены могут снижаться, хотя это достаточно нехарактерная ситуация", - заявил Новак, курирующий в правительстве ТЭК, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Между тем, депутаты предупредили, что инфляция в этом году сама по себе может быть "космической". "Нельзя привязывать рост тарифов к инфляции – она очень высокая. Так что цены могут улететь в космос", - предостерег глава комитета ГД по контролю Олег Морозов.