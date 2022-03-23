23 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
деньги, банкноты, купюры, рубли (2018) | Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Херсонский депутат заявил, что с апреля в области введут рубли

Херсонская область, которая контролируется российскими Вооруженными Силами, с апреля введет в оборот рубль. Об этом написал депутат облсовета Сергей Хлань.

"Будут заставлять принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать зарплаты. Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону", - написал он, недовольный этим.

Откуда у него эта информация, Хлань не сообщил. Официальных подтверждений или опровержений не было.

Накануне глава парламентского комитета Рады Даниил Гетманцев тоже заявил, что на подконтрольных российским военным территориях будет ходит рубль.

Теги: Украина, рубль



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