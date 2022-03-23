Херсонский депутат заявил, что с апреля в области введут рубли

Херсонская область, которая контролируется российскими Вооруженными Силами, с апреля введет в оборот рубль. Об этом написал депутат облсовета Сергей Хлань.

"Будут заставлять принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать зарплаты. Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону", - написал он, недовольный этим.

Откуда у него эта информация, Хлань не сообщил. Официальных подтверждений или опровержений не было.

Накануне глава парламентского комитета Рады Даниил Гетманцев тоже заявил, что на подконтрольных российским военным территориях будет ходит рубль.