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Общество Свердловская область
Екатеринбург, весна, грязь, улицы (2015) | Фото: Накануне.RU

"Март преподнес сюрприз": свердловские синоптики исключили раннюю весну

Ранней весны в Свердловской области в этом году ждать не стоит. Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

"Февраль был теплый, а март преподнес небольшой сюрприз, поскольку оказался, по предварительным данным, на три градуса холоднее нормы. Особенно в период с 7 по 16 число он был аномально холодным. Сейчас погода выправляется, в последнюю неделю марта она будет достаточно комфортной. Температура воздуха будет колебаться, но в целом будет около нормы или даже чуть выше нормы", - рассказала Шепоренко на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

По ее словам, несмотря на это, раннего наступления весны свердловчанам ждать точно не стоит – она придет в регион не раньше первых чисел апреля.

Екатеринбург, весна, грязь, улицы(2015)|Фото: Накануне.RU

"Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в апреле температура будет превышать норму на градус-полтора, осадков будет меньше. Это приведет к тому, что снежный покров будет быстро разрушаться", - отметила специалист.

Она добавила, что мартовское аномальное похолодание в Свердловской области было связано с тем, что на Урал пришли сразу два северных антициклона.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня уральские синоптики предсказали, что предстоящее лето будет не таким жарким, как в последние годы.

Теги: весна, синоптики, апрель, Свердловская область



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