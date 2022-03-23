Times: У Украины кончаются оружие и боеприпасы

У ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы, необходимые для уничтожения российских самолетов и танков, пишет британская газета The Times.

Отмечается, что Украина тратит очень много боеприпасов. А Запад не подготовил больших поставок на Украину. Поэтому киевский режим призывает Германию и Францию ​​прислать дополнительное вооружение.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой обеспечить поставки оружия на Украину.

На саммите НАТО 24 марта Британия намерена призвать к увеличению поставок вооружений на Украину, пишет издание. Правительство Королевства расценивает это как безотлагательную необходимость, чтобы боевики как можно дольше воевали с Россией.

США на прошлой неделе объявили о большой военной помощи Украине. Украинские политики подчеркивают, что именно англосаксы оказывают наибольшую помощь режиму, в то время как в ЕС делают это в очень ограниченных объемах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия будет атаковать грузы с военной помощью от других стран.