23 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
пуск ракеты, оружие, море, флот, лп (2022) | Фото: geopolitica.ru

Times: У Украины кончаются оружие и боеприпасы

У ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы, необходимые для уничтожения российских самолетов и танков, пишет британская газета The Times.
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Отмечается, что Украина тратит очень много боеприпасов. А Запад не подготовил больших поставок на Украину. Поэтому киевский режим призывает Германию и Францию ​​прислать дополнительное вооружение.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой обеспечить поставки оружия на Украину.

На саммите НАТО 24 марта Британия намерена призвать к увеличению поставок вооружений на Украину, пишет издание. Правительство Королевства расценивает это как безотлагательную необходимость, чтобы боевики как можно дольше воевали с Россией.

США на прошлой неделе объявили о большой военной помощи Украине. Украинские политики подчеркивают, что именно англосаксы оказывают наибольшую помощь режиму, в то время как в ЕС делают это в очень ограниченных объемах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия будет атаковать грузы с военной помощью от других стран.

Теги: Украина, оружие



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