Новым гендиректором СКБ Контур назначен Михаил Сродных

СКБ Контур в Екатеринбурге назначил директора по новым проектам Михаила Сродных гендиректором компании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе, кадровые перестановки не связаны с чьим-либо увольнением и являются плановым обновлением управленческой команды, которое стартовало еще в прошлом году.



"Мы последовательно реализуем курс на обновление управленческой команды, начатый в прошлом году. Наша цель - продолжение активного роста компании, кратное увеличение объемов бизнеса в ближайшие годы. Евгений Филатов, руководивший компанией с 2019 года, продолжит работу в составе совета директоров. Мы благодарны ему за создание отличной базы для дальнейшего развития: компания укрепила свое лидерство на ключевых рынках, улучшила финансовые показатели и успешно прошла через ряд внешних вызовов, включая пандемию. Михаил Сродных уже 15 лет руководит различными проектами в СКБ Контур, у него и его команды есть необходимый опыт и понимание того, как вывести компанию на новый уровень", - заявил Председатель совета директоров СКБ Контур Дмитрий Мраморов.

В новую должность Михаил Сродных вступит 19 апреля. В компании он трудится еще с 2007 года.

"У Контура амбициозные цели на ближайшие годы. Нам с командой предстоит сделать рывок, быстро запускать новые продукты, выходить на новые рынки и глубоко интегрировать между собой существующие сервисы. Сегодня появляется и еще одна задача - обеспечить стабильную работу наших сервисов и по возможности поддерживать тех клиентов, кто оказался в сложной ситуации из-за ухода с рынка зарубежных вендоров", - обозначил планы Сродных.