В Челябинске предприятие обязали выплатить моральный вред мужчине за травму на работе

В Челябинске организацию «Кумир» обязали выплатить 150 тысяч рублей работнику в качестве компенсации морального вреда за травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина был трудоустроен слесарем по ремонту автомобилей. 19 июля 2021 года на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого работник получил тупую травму головы, многооскольчатый перелом лобной кости и перелом костей носа.

Мужчина длительное время проходил лечение и перенес две операции. По итогам расследования несчастного случая установлена вина работодателя.