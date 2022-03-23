Власти Польши решили выслать из страны 45 российских дипломатов

Агентство внутренней безопасности Польши потребовало выслать из страны 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным портала Onet, в польский МИД вызвали посла России Сергея Андреева.

По словам источников, российские дипломаты представляли угрозу безопасности Польши, а их деятельность рассматривается как "акт шпионажа в пользу иностранного государства".

Ранее десять российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Болгарии. В посольстве Болгарии в начале марта заявляли, что российские дипломаты "осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность". Кроме того, Латвия и Эстония выслали по три российских дипломата, Литва - четырех сотрудников российского посольства.