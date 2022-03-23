В ДНР снова сбита ракета "Точка-У"

Силы противовоздушной обороны ДНР сбили еще одну украинскую ракету "Точка-У", в этот раз над Енакиево. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

От падения обломков ракеты пострадал мирный житель, повреждены домостроения, но жертв удалось избежать. Если такая ракета долетит до места назначения, то радиус поражения составит до 500 метров, где не останется ничего живого, заявил после ракетного удара по центру Донецка глава ДНР Денис Пушилин.

Днем ранее две "Точки-У" были перехвачены над Макеевкой. На прошлой неделе нацисты выстрелили ракетой почти по центру Макеевки.

Вчера вечером обстрелу подвергся почти центр Донецка. Снаряды разорвались у стадиона "Донбасс Арена" и поблизости.