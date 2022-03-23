23 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Сквер за Оперным театром (2020) | Фото: Накануне.RU

Синоптики: это лето в Свердловской области будет не таким жарким, как в последние годы

Предстоящее лето в Свердловской области не будет таким же жарким, как в последние два года. Об этом сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Напомним, в прошлом и позапрошлом годах на Среднем Урале было довольно жаркое лето. Несмотря на это, синоптики не посчитали его аномальным.

Как рассказала Шепоренко на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, предварительный прогноз говорит о том, что такой жары, как в прошлые годы, в Свердловской области не ожидается.

"Май ожидается теплее нормы, но не настолько, как в прошлом году, когда он был рекордным – на уровне климатического июля. Думается, что в этом году он будет не такой экстремальный, но тоже ожидается теплее обычного. А вот июнь и июль все-таки будут ближе к норме. Можно рассчитывать, что будет не так жарко, как в прошлом году", - рассказала синоптик, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, сегодня Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 25 марта из-за сильного ветра в регионе.

Теги: лето, синоптики, прогнозы, погода, Свердловская область



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