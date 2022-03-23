23 Марта 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
цветы, гвоздики, траур (2014) | Фото:

В Тюменской области простились с контрактником, погибшим на Украине

Церемония прощания с павшим смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине военнослужащим Иваном Кузьминым прошла сегодня в Тюмени, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Искренние соболезнования родным и близким Ивана Кузьмина выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию - защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами", - заявил глава региона.

Напомним, ранее стало известно о гибели нескольких жителей Тюменской области. 11 марта в Ишиме похоронили рядового 22-летнего Сагындыка Кудайбергенова, который погиб во время специальной военной операции. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Национальной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. 13 марта простились с капитаном спецназа ГРУ Алексеем Глущаком, 15 марта - в Ишимском районе похоронили тюменского рядового Антона Лукошкова. 18 марта стало известно о гибели 21-летнего контрактника из Тюменской области, уроженца Новосибирской области Егора Дмитриева.

Теги: спецоперация, военнослужащие, контрактники, прощание



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