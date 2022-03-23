Депутатам Госдумы от "ЕР" запретили выезжать за границу без разрешения главы фракции

Депутаты Госдумы от "Единой России" теперь не могут покидать Россию без разрешения главы фракции партии Владимира Васильева. Соответствующий документ, подписанный Васильевым, опубликовало издание "Холод", также информацию подтвердил депутат-"единоросс" Евгений Федоров.

Если депутат хочет выехать за границу, он должен подать на имя руководителя фракции заявление, в котором указывается страна, цель и даты выезда.

"Мы проголосовали за изменение регламента фракции. Он вступил в силу. Я поддержал это предложение. Могут быть провокации, мы находимся в условиях военной операции. Там свои порядки (за границей – прим. ред.), они, в принципе, известны по учебникам истории, по книгам. Он принят в связи с санкциями, возможными провокациями и так далее. Например, политик поедет, а ему, например, подбросят в карман наркотики. Мы же понимаем, что спецслужбы США, Англии, Польши это сделают легко. Вообще никаких проблем. Это такой механизм обеспечения безопасности государства и защиты людей", - цитирует Федорова радиостанция "Говорит Москва".