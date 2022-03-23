Депутатам Госдумы от "ЕР" запретили выезжать за границу без разрешения главы фракции

23 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
партийный билет Единой России, Единая Россия (2017) | Фото: permkrai.er.ru

Депутатам Госдумы от "ЕР" запретили выезжать за границу без разрешения главы фракции

Депутаты Госдумы от "Единой России" теперь не могут покидать Россию без разрешения главы фракции партии Владимира Васильева. Соответствующий документ, подписанный Васильевым, опубликовало издание "Холод", также информацию подтвердил депутат-"единоросс" Евгений Федоров.

Если депутат хочет выехать за границу, он должен подать на имя руководителя фракции заявление, в котором указывается страна, цель и даты выезда.

"Мы проголосовали за изменение регламента фракции. Он вступил в силу. Я поддержал это предложение. Могут быть провокации, мы находимся в условиях военной операции. Там свои порядки (за границей – прим. ред.), они, в принципе, известны по учебникам истории, по книгам. Он принят в связи с санкциями, возможными провокациями и так далее. Например, политик поедет, а ему, например, подбросят в карман наркотики. Мы же понимаем, что спецслужбы США, Англии, Польши это сделают легко. Вообще никаких проблем. Это такой механизм обеспечения безопасности государства и защиты людей", - цитирует Федорова радиостанция "Говорит Москва".

Теги: госдума, владимир васильев, депутаты, единая россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети