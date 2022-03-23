23 Марта 2022
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Политика В России
Сергей Лавров, флешмоб Сима-Лэнд (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров: Запад хочет сдерживания любого конкурента. Сейчас - России, Китай объявлен следующим

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что в мире идет попытка создать новый миропорядок, происходящее сейчас "не только и не столько про Украину".

Украина была выбрана как инструмент подавления российской самостоятельности, заявил Лавров.

"У меня нет сомнений теперь уже, когда мы наблюдаем апофеоз украинского кризиса, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас России, Китай объявлен следующим. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много, ни мало полное возрождение однополярного мира", - заявил министр.

По его мнению, "нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации".

Он добавил, что "Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русскоязычных граждан".

Кроме того, министр заявил, что "переговоры России и Украины идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию".

Теги: сергей лавров, украина, переговоры, китай



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