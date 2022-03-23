Генпрокуратура РФ объявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Генеральная прокуратура России приняла решение о выходе из Международной ассоциации прокуроров (МАП).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, генпрокурор РФ Игорь Краснов направил письмо Генеральному секретарю МАП Хану Мораалу. В нем говорится, что ксенофобия к русскоговорящим на Западе культивируется "при молчании Международной ассоциации прокуроров".

Краснов также напомнил, что ассоциация на протяжении восьми лет бездействовала в связи с массовыми преступлениями властей Украины в отношении мирного населения Донбасса. Также МАП не отреагировала на переданные Россией материалы, подтверждающие факт преступлений Украины.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации не имеет морального права далее сохранять членство в МАП", - заявил Краснов.