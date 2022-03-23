В Первоуральске рабочий отсудил у начальства 1 000 000 за травму на производстве

Виктор из Первоуральска отсудил у ООО "Экотехпром" Первоуральска 1 млн рублей моральной компенсации за полученную травму на производстве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Работая водителем мусоровоза, в мае прошлого года, при шиномонтаже колеса, замочное кольцо автомобиля вылетело из паза диска и ударило мужчину по ногам и лицу. В итоге Виктор получил сложные переломы ноги и скулы, а также сотрясение головного мозга и ушибленные раны головы - травмы, которые отнесли к категории тяжелых. После этого пострадавший проходил длительное лечение, перенес хирургическую операцию, не мог самостоятельно передвигаться и до сих пор нуждается в реабилитации. Все это изменило привычный образ жизни Виктора и его семьи, а травмы принесли необратимый вред здоровью.

В ходе расследования было установлено, что несчастный случай произошел из-за нарушения работодателем требований охраны труда. Причинной связи между действиями пострадавшего и несчастным случаем выявлено не было, а виновными признаны должностные лица предприятия.

Тогда Виктор и обратился в Первоуральский городской суд, требуя взыскать с ООО "Экотехпром" 1 млн компенсации морального вреда и 25 тыс. рублей на судебные расходы. Суду не было предоставлено доказательств последних расходов, а потому истцу удовлетворили только первое требование. Однако в этот раз в суд уже обратился ответчик, заявляя, что Виктор по собственной инициативе производил шиномонтажные работы, не обусловленные производственно-технической инструкцией водителя мусоровоза. Предприятие не отрицало своей вины, но отметило, что руководство предлагало пострадавшему 50 тыс. рублей в качестве урегулирования спора. от которого сотрудник отказался.



Свердловский областной суд оставил без изменений решение Первоуральского городского суда. ООО "Экотехпром" обязано выплатить Виктору М. 1 млн рублей компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.