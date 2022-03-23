На Артемовской птицефабрике вновь образовались долги по зарплате

На Среднем Урале погашена задолженность перед работниками местной птицефабрики. Это уже не первый случай.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на ООО "Птицефабрика "Артемовская" образовалась задолженность по заработной плате перед 420 работниками за январь 2022 года. Сумма долга составила около 5 млн рублей.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений. Топ-менеджер был признан виновным по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства), ему назначено наказание в виде штрафа.

Как добавили в прокуратуре, в результате принятых мер задолженность на Артемовской птицефабрике погашена в полном объеме.

Напомним, ранее на данной птицефабрике появлялась задолженность перед 410 работниками на сумму около 7 млн рублей за декабрь 2021 года. В ситуацию также пришлось вмешиваться прокурорам.