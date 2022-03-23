Поисковый отряд "Лиза Алерт" прекратил свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" прекратил свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Информация об этом опубликована на официальной странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.



"Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции "Лиза Алерт" по отношению к ситуации, происходящей в мире, и несовпадение интересов в отношении организации добровольческой деятельности актива отряда с позицией председателя "Лиза Алерт", - говорится в сообщении, опубликованном от имени главы отряда Игоря Заборовского.

Автор сообщения заверил ямальцев, что поисковая деятельность прекращена не будет, будут проведены "незначительные изменения".

"Сделаем все возможное, чтобы и далее безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо других людей", - говорится в сообщении.

Официальную страницу в соцсети уже переименовали, теперь она называется "Поисковый отряд "Ямал".

Поисковый отряд "Лиза Алерт" существовал на Ямале с 2015 года. Какие именно разногласия стали причиной прекращения деятельности "Лиза Алерт" не уточняется, однако, судя по всему, причиной стала ситуация на Украине. Игорь Заборовский поддерживает российскую спецоперацию. На его странице в соцсети "ВКонтакте" размещены публикации в поддержку российских солдат. Кроме того, Заборовский занимается сбором посылок российским солдатам и лично эти посылки доставляет.