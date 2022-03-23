Госдума не исключает присвоения статуса ветеранов боевых действий донбасским добровольцам

Госдума сегодня одобрила сразу в трех чтениях законопроект, дающий статус ветеранов боевых действий силовикам, участвующим в военной спецоперации на Украине.

При этом парламентарии не согласились расширить круг силовиков, которые признаются ветеранами. Например, в него не включат россиян-добровольцев, отправившихся в Донбасс сейчас или в течение последних восьми лет. Также статус ветеранов боевых действий в РФ не получат силовики ЛНР и ДНР, даже если у них есть российское гражданства.

Впрочем, комитетам по обороне и соцполитике были даны поручения проработать с Минфином, Минобороны и другими ведомствами возможность предоставления добровольцам статуса ветерана.