23 Марта 2022
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Новороссия, ополчение, ДНР, ЛНР (2015) | Фото:

Госдума не исключает присвоения статуса ветеранов боевых действий донбасским добровольцам

Госдума сегодня одобрила сразу в трех чтениях законопроект, дающий статус ветеранов боевых действий силовикам, участвующим в военной спецоперации на Украине.

При этом парламентарии не согласились расширить круг силовиков, которые признаются ветеранами. Например, в него не включат россиян-добровольцев, отправившихся в Донбасс сейчас или в течение последних восьми лет. Также статус ветеранов боевых действий в РФ не получат силовики ЛНР и ДНР, даже если у них есть российское гражданства.

Впрочем, комитетам по обороне и соцполитике были даны поручения проработать с Минфином, Минобороны и другими ведомствами возможность предоставления добровольцам статуса ветерана.  

Теги: ветеран, госдума, добровольцы



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