Турция не намерена передавать Украине российские С-400 под давлением США

Турция не намерена отказываться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и передавать их Украине по просьбе США. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Отказ от этого даже не обсуждается", - приводит слова чиновника газета "Известия".

Демир подчеркнул, что собственную политику республика "способна определять сама".

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что возможность передачи Турцией зенитных ракетных систем С-400 Киеву обсуждали должностные лица США в ходе консультаций со своими турецкими коллегами.

Источник в Пентагоне подтвердил, что ведутся "постоянные переговоры с Анкарой" на эту тему, пишет Regnum.

Напомним, американская газета Wall Street Journal в статье, посвященной перспективам истребителя пятого поколения F-35, рассматривает вариант возвращения в программу Турции, но в обмен на российские С-400. Издание считает, что теперь Вашингтон должен отказаться от ультиматума, поставленного Анкаре: или F-35, или С-400. Пусть Турция не возвращает комплексы России, а передаст их Украине.