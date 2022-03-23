Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 25 марта

Свердловские спасатели продлили действие штормового предупреждения до 25 марта. Если ранее до 24 марта в регионе ожидался сильный ветер до 18 м/с, то сейчас, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС, ветер до 20 м/с ожидается и 25 марта.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что из-за ветра спасатели рекомендуют проверить надежность закрытия окон и дверей, не гулять рядом с ненадежными и легкими конструкциями, воздержаться от туризма, а из-за образования гололедицы, еще и быть осмотрительнее на дороге.

Напомним, что синоптики заявили о снегопаде, который будет накрывать Екатеринбург до середины рабочей недели. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".