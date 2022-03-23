"Единороссу" Вяткину, опоздавшему на собственный доклад, в Госдуме пригрозили "увольнением"

Конфуз произошел на пленарном заседании Госдумы в среду, 23 марта. "Единоросс" Дмитрий Вяткин (Челябинская область) опоздал на выступление по законопроекту, который он должен был представлять в третьем чтении.

Председательствующий Вячеслав Володин ("Единая Россия") несколько раз вызывал Вяткина, но тот так и не объявился в зале. Тогда спикер, чтобы занять коллег в ожидании опаздывающего, прочитал депутатам лекцию о недопустимости опозданий и отсутствия без уважительной причины.

"Ну, сейчас поаплодируем даже, когда он придет. Почему мы тут сидим и разговариваем? Мы его ждем", - пояснил Володин. Он отметил, что дисциплина сильно страдает у новичков, например, недавно назначенных на должность глав комитетов, тогда как "старожилы" приходят исправно, даже когда их вопросы не рассматриваются.

"Мы вот с правительства спрашиваем… С себя надо спрашивать в первую очередь, с себя! Что будет с рабочим, если не придет к станку? Уволят, лишат премии. Если учитель не придет на занятия – уволят. Но депутааат!" – возмутился Володин.

В итоге Вяткин нашелся, перед докладом он извинился, что заставил его ждать.