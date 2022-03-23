Неисполнение договоров может стать ненаказуемым: в ГД предложили меры по поддержке бизнеса в условиях санкций

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение палаты законопроект, который позволит защитить бизнес в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, "если в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении" граждан РФ и юридических лиц, "исполнение обязательства объективно становится окончательно невозможным полностью или в части, обязательство прекращается полностью" или частично.

В документе также говорится, что если обязательство оказывается "временно невозможным" и это можно доказать, то такое обязательство замораживается, а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Сторона обязательства вправе отказаться от договора (от исполнения договора) в случае, если другая сторона объективно не может временно произвести свое исполнение, но должна предупредить об этом заблаговременно.

"Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, ее обязательства на поставку прекращаются", - пояснил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.

По словам депутата, в случае принятия инициативы должно уменьшиться количество спорных и неразрешимых ситуаций, в том числе связанных с возможностью банкротства российских предпринимателей.