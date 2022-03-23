Неисполнение договоров может стать ненаказуемым: в ГД предложили меры по поддержке бизнеса в условиях санкций

23 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Павел Крашенинников (2020) | Фото: Госдума РФ

Неисполнение договоров может стать ненаказуемым: в ГД предложили меры по поддержке бизнеса в условиях санкций

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение палаты законопроект, который позволит защитить бизнес в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, "если в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении" граждан РФ и юридических лиц, "исполнение обязательства объективно становится окончательно невозможным полностью или в части, обязательство прекращается полностью" или частично.

В документе также говорится, что если обязательство оказывается "временно невозможным" и это можно доказать, то такое обязательство замораживается, а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Сторона обязательства вправе отказаться от договора (от исполнения договора) в случае, если другая сторона объективно не может временно произвести свое исполнение, но должна предупредить об этом заблаговременно.

"Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, ее обязательства на поставку прекращаются", - пояснил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.

По словам депутата, в случае принятия инициативы должно уменьшиться количество спорных и неразрешимых ситуаций, в том числе связанных с возможностью банкротства российских предпринимателей.

Теги: бизнес, поставщики, договор, Крашенинников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети