Оргкомитет утвердил маршруты ежегодной "Майской прогулки" в Екатеринбурге

39-я "Майская прогулка" в Екатеринбурге пройдет 15 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ, добавив, что маршруты ежегодного мероприятия уже утверждены.

Для горожан в этом году предусмотрено три маршрута: 17 км - "Шарташская кругосветка", 33 и 50 км - "Классика". Старт - в 7.00, как и финиш - в 21.00, будут организованы у главного корпуса вуза на Мира.

"Прогулка пройдет по восточным окрестностям города: по территории парка имени Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасье-Озёрского лесопарков. На маршрутах участники увидят технопарк "Университетский", Деревню Универсиады, озеро Шарташ и окрестности Малого Шарташа. Традиционно на "Майской прогулке" можно сдать нормы ГТО и присоединиться к посадке леса", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил один из инициаторов акции, профессор УрФУ Виктор Гроховский, оргкомитет уже готовит электронную регистрацию участников. Помимо этого, пройти регистрацию также можно в магазинах "Век" или уже на старте прогулки, заполнив анкету участника.

Напомним, что в прошлом году из-за коронавирусных ограничений не все участники "майской прогулки" смогли получить памятный знак. Организаторы утверждают, что это можно исправить 15 мая на старте-финише или в любое время в магазинах "Век". При этом в 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, из-за чего прогулка была перенесена на 27 сентября.