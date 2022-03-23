ФАС проверит обоснованность увеличения цен на бумагу

ФАС России проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу.

Как сообщает пресс-служба регулятора, на фоне большого количества жалоб от граждан у крупнейших производителей бумаги запрошена необходимая для проверки информация.

Ранее сообщалось о резком росте цен за последние дни на бумагу для офисной техники, а также о дефиците данного товара. В отдельных случаях цены в офлайн и онлайн-магазинах увеличились в четыре-пять раз.

В Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет, так как внутренние потребности полностью обеспечивают отечественные производители.