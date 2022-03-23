СМИ: Польша может изменить позицию по вмешательству НАТО на Украине

Польша, которая выступила за ввод войск НАТО на Украину, может изменить свою позицию, если не получит одобрение из США. Это станет понятно уже на днях, пишет польское издание Onet.

Министерство обороны Польши работает над проектом военной миссии НАТО на Украине, но президент Анджей Дуда может отклонить документ. Ожидается, что он направит его в Белый дом на рассмотрение президента США Джо Байдена, решение которого будет окончательным. Пока что США против участия НАТО в конфликте. НАТО также заявляет, что конфликт не должен выйти за пределы Украины.

Байден приедет в Варшаву сразу после саммита НАТО, который состоится 24 марта.

Смысл польской идеи в том, чтобы ввести войска НАТО на те территории Украины, где нет российских военных. По одному из вариантов, миссия предусматривает до 10 тыс. военнослужащих стран НАТО.