23 Марта 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: duma.gov.ru

Госдума хочет заслушать отчет Набиуллиной, прежде чем переназначить ее главой ЦБ

В Госдуме сегодня решили, что хотят сначала послушать годовой отчет о работе Центрального банка России, а потом уже решать вопрос о продлении полномочий его главы Эльвиры Набиуллиной.

Сегодня на пленарном заседании ГД депутат Нина Останина предложила не отпускать из совета директоров ЦБ Дмитрия Скобелкина и Сергея Швецова без отчета об их проделанной работе. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что было бы странно не утвердить решение по исключению Скобелкина и Швецова из СД ЦБ, поскольку "люди уже уволились".

Спикер палаты Вячеслав Володин согласился, что странно было бы не отпускать уволившихся, но при этом стоит поменять местами отчет о деятельности ЦБ, с которым должна в Госдуме выступить Набиуллина, и вопрос о ее переназначении. "А то получается у нас отчет спустя месяц после назначения", - пояснил спикер.

Аксаков попытался оправдаться тем, что кандидатуру Набиуллиной уже внес Путин.

"А вот президента приплетать не надо. Можно объединить два вопроса, используйте это представление. Кстати, Набиуллина согласна с таким подходом. ЦБ также считает, что сначала надо отчитаться, а потом дать оценку", - сказал Володин.

Теги: эльвира набиуллина, центральный банк, госдума



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