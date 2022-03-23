23 Марта 2022
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Греция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава МИД Греции планирует приехать в Мариуполь

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что намерен лично возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков.

Он сказал, что уже уведомил украинскую и российскую власть о своих намерениях. Свой приезд он согласует с главой Международного Комитета Красного Креста.

В городе гуманитарная катастрофа. С конца февраля нет газа, света, воды, связи, люди живут в подвалах под обстрелами, причем украинсие боевики целенаправленно обстреливают жилые дома, чтобы вызвать как можно больше разрушений и жертв, рассказывают вырвавшиеся из города жители. Практически не осталось ни одного неповрежденного здания.

На днях на окраины Мариуполя прибыла первая гуманитарная помощь из России.

Теги: Мариуполь, греки



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