23 Марта 2022
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Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В московских аптеках стремительно раскупают импортные жаропонижающие для детей

В аптеках Москвы и Подмосковья значительно снизилось количество импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов. Такая же ситуация - на крупных аптечных маркетплейсах, сообщает РБК.

По данным издания, речь идет в первую очередь о лекарствах "Эффералган" и "Панадол" производства французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK), а также о нурофене для детей от британской Reckitt Benckiser. Препараты стремительно раскупаются.

Ранее компания Reckitt заявила об уходе с российского рынка.

Как сообщалось, российские врачи в последние недели столкнулись с недостатком более чем 80 препаратов. Проблемы возникают с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами, инсулином, препаратами для диабетиков и антидепрессантами.

При этом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях. По ее словам, опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети нет. Лекарства, которые пропали в аптеках, есть у производителей, у дистрибьютеров, скоро поступят в аптечную сеть, заверила Самойлова.

Теги: нурофен, панадол, аптеки



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