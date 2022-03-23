23 Марта 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Ройзман (2021) | Фото: Накануне.RU

Главу СКР Бастрыкина попросили проверить "лайк" Ройзмана "в поддержку уничтожения российских войск"

Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина попросили проверить "лайк" бывшего мэра Екатеринбурга и основателя благотворительного фонда Евгения Ройзмана, который тот якобы поставил под постом военной тематики. Обращение к главе СКР поступило от члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева.

Как следует из документа (имеется в ред. Накануне.RU), Евгений Ройзман поставил "лайк" под постом, призывающим к уничтожению врагов украинского профашистского батальона "Азов". Таким образом, по мнению Григорьева, бывший градоначальник фактически публично поддержал призыв к уничтожению российских войск на свою полумиллионную аудиторию.

"В случае, если данное деяние со стороны гражданина Ройзмана подтвердится, оно имеет признаки, предусмотренные статьей 20.29 УК РФ "Производство и распространение экстремистских материалов" и статьи 205. 2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - заявил член ОП.

Он также попросил Бастрыкина, в случае подтверждения информации, принять необходимые процессуальные решения по данному вопросу.

Теги: Быстрыкин, Ройзман, Григорьев, лайк



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