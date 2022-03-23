Власти Латвии арестовали популярного русского блогера Федорова

Автор одного из популярных русскоязычных ютуб-каналов по военной тематике Кирилл Федоров, живущий в Латвии, арестован местными властями. Его обвиняют в госизмене за "неправильное" освещение событий, прежде всего российской спецоперации на Украине.

Федоров является гражданином Латвии и вел ютуб-канал "История оружия", который в последние недели стал очень популярным. Ролики просматривали до миллиона человек, что для жителей Латвии является феноменом. Там размещался, в частности, анализ военных действий на Украине с позиций русского патриота.

Понимая, к чему идет дело, Федоров собирался переехать в Россию, но был арестован. Сообщается, что указание поступило в Латвию из ЕС.

Председатель СК России Алесандр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, причастных к задержанию Федорова.

Депутат Госдумы Мария Бутина отмечает, что Федоров не является гражданином России, что осложняет дело. Но фонд "Своих не бросаем", фонд поддержки российских соотечественников, Российский фонд мира попытаются помочь. Хотя из него будут выбивать нужные латвийскому режиму показания.

"Вступимся в любом случае. Запад окончательно выжил из ума и потерял ориентиры. Дальше они будут мерить черепа", - заявила Бутина.

Друзья и коллеги Кирилла Федорова обратились к МИД РФ с просьбой "обеспечить защитой от произвола русофобского режима Латвии", а также организовать политическое убежище в России и предоставить гражданство РФ патриоту России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение арестом человека за его оценки и потребовала немедленного освобождения независимого эксперта.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное право практически не работает и возможностей для отстаивания интересов русских за границей мало. Его слова резко раскритиковала актриса Мария Шукшина.

"Главный генератор упаднических настроений! Вместо того чтобы сказать, что государство всеми правдами и неправдами защитит каждого гражданина России, находящегося за рубежом, Песков фактически отказывает нашим соотечественникам в защите. С кем вы, Дмитрий Сергеевич?" - написала она.

И хотя Федоров является гражданином Латвии, а не России, упрек Шукшиной едва ли перестает быть от этого актуальным.

"МИД России просто обязан выдать Кириллу Федорову гражданство в ускоренном порядке, чтоб отстаивать его интересы как гражданина РОССИИ!" - написал член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду!" Николай Стариков.