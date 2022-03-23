40% предпринимателей оценивают положение своей компании как плохое – опрос

За минувший месяц удвоилась не только ключевая ставка. С 22% до 40% в марте увеличилось доля российских предпринимателей, оценивающих финансовое положение своей компании как плохое, таковы данные исследования аналитического центра НАФИ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

"В марте, после ухудшения экономической ситуации, доля предпринимателей, оценивающих финансовое положение своей компании как плохое выросла с 22% до 40%. Доля тех, кто считает финансовые показатели своего предприятия скорее хорошими, сократилась, хотя и не так резко (с 36% до 25%). Уровень оптимизма в отношении финансового положения собственных компаний зависит от их размера: средний бизнес в целом позитивно оценивает текущую финансовую ситуацию на предприятии (53%), тогда как среди владельцев и руководителей малых и микропредприятий положительные оценки встречаются реже (28% и 15% соответственно)", - цитирует результаты исследования ТАСС.

Примечательно, что 2022 год начался весьма хорошо. Тогда были заметны признаки восстановления бизнеса после пандемии: доля предпринимателей, которые положительно оценивали текущее финансовое положение, превысило долю тех, кто давал отрицательные оценки (36% против 22% соответственно).