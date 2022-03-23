Мошенники, выдающие себя за "Газпром" и "Тинькофф", выманили у свердловчан 34 млн рублей

Мошенники изобретают все новые и новые способы отъема денег у жителей Среднего Урала. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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По его данным, людям предлагают стать партнерами компаний, деятельность которых якобы связана с группой предприятий "Газпром" и "Тинькофф". Однако финал оказывается весьма печальным.

"С начала 2022 года свердловской полицией возбуждено более 70 уголовных дел по фактам "игры на биржах". Из них порядка 30 дел по фактам обмана якобы "Газпромом", еще девять дел, где граждан обманули под видом компании "Тинькофф". Общий ущерб составляет без малого 34 млн рублей. Людей, которые не брезгуют ничем святым, иначе, чем упырями, лично я, как гражданин, назвать не могу. А как еще можно назвать того, кто, как правило, поздно вечером или ночью ошарашивает пожилых людей страшной новостью, что их дочь, сын, внук или внучка попали в жуткую автокатастрофу и виновны в гибели или увечии людей?

Где же выход из этого бесовского круга? Какой еще совет дать людям, чтобы они не попадались на хитрые уловки преступников? Главная рекомендация, на мой взгляд, такая – одна голова хорошо, а две или три еще лучше. Посоветуйтесь с родными или друзьями, "стоит ли овчинка выделки", перед тем как отдать или перевести кому-либо свои деньги. На 99% уверен, близкие люди убедят, что рисковать не следует", - призвал свердловчан полковник Горелых.

Он привел пример, как пенсионерка 1955 года рождения, проживающая в ЗАТО Новоуральск, стала жертвой аферистов. Женщина преклонного возраста в интернете увидела заманчивый видеоролик, как вложив в жилищную программу 1 млн 200 тысяч рублей можно за полгода получить прибыль в размере 3 млн рублей. Она оставила заявку на участие в программе и вскоре с ней связался неизвестный, представившийся "финансовым аналитиком фирмы". Он убедил пенсионерку раскошелиться на якобы выгодный вклад.

"Все, что у бабушки было на "черный день" – 900 тысяч рублей – она перевела на счет мошенников, осуществив шесть транзакций, а на недостающую сумму – 300 тысяч рублей – оформила кредит в банке. Затем доверчивая женщина стала шесть месяцев терпеливо ожидать "манны небесной". В назначенный срок она решила выйти из игры, надеясь увидеть солидно приумноженный капитал. Нетрудно предположить, каково было ее разочарование, когда осуществить мечту не удалось: в снятии денег, как и следовало ожидать, было отказано. Сказочная карета тут же превратилась в тыкву. Пролив реально море горьких слез и выпив ни один бутылек корвалола, она поняла, что стала жертвой мошенников.

В полицию Новоуральска поступило заявление с просьбой оказать помощь и привлечь к уголовной ответственности негодяев. Каждый раз, когда случается похожее ЧП, сыщики, откровенно говоря, негодуют от того, что банковские работники даже не интересуются, зачем пожилой человек, которого легко ввести в заблуждение, оформляет кредит на крупную сумму", - отметил Валерий Горелых.

По его данным, сейчас представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.