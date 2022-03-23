Мегионские нефтяники открыли сезон новых спортивных достижений

23 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
(2022) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Мегионские нефтяники открыли сезон новых спортивных достижений

В "Славнефть-Мегионнефтегазе" стартовала корпоративная спартакиада. В течение года как опытные спортсмены, так и атлеты-новички будут состязаться в десяти дисциплинах.

На протяжении трех десятков лет ежегодная спартакиада является главным спортивным событием в компании и объединяет сотни приверженцев здорового образа жизни. Как сообщили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", в прошлом году в ней приняли участие более 700 человек в составе 14 команд, и это был абсолютный рекорд. В 2022-м сформировано 12 сборных. 

Новый спортивный сезон открыли 20 марта лыжными гонками. Все соревнования проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 и с учетом выстроенных в компании противоэпидемических барьеров.

(2022)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Готовиться к турнирам, поддерживать хорошую физическую форму и укреплять здоровье мегионским нефтяникам помогает обширная корпоративная программа. У работников предприятия и их семей есть возможность бесплатно посещать различные секции и залы в спортивно-оздоровительном комплексе "Жемчужина". Помимо спартакиады проводятся другие соревнования – летние и зимние игры, онлайн-марафоны, фестиваль ГТО. В целом, по данным за 2021 год, регулярно занимаются физкультурой и спортом около 75% сотрудников "Мегионнефтегаза".

"Мы стараемся создать максимально комфортные условия для самореализации и развития потенциала сотрудников. В полной мере это относится и к спорту. Он помогает укреплять здоровье, сохранять эмоциональное равновесие, а также является эффективным командообразующим элементом", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

 

Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, спорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети