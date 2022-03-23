Мегионские нефтяники открыли сезон новых спортивных достижений

В "Славнефть-Мегионнефтегазе" стартовала корпоративная спартакиада. В течение года как опытные спортсмены, так и атлеты-новички будут состязаться в десяти дисциплинах.

На протяжении трех десятков лет ежегодная спартакиада является главным спортивным событием в компании и объединяет сотни приверженцев здорового образа жизни. Как сообщили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", в прошлом году в ней приняли участие более 700 человек в составе 14 команд, и это был абсолютный рекорд. В 2022-м сформировано 12 сборных.

Новый спортивный сезон открыли 20 марта лыжными гонками. Все соревнования проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 и с учетом выстроенных в компании противоэпидемических барьеров.

Готовиться к турнирам, поддерживать хорошую физическую форму и укреплять здоровье мегионским нефтяникам помогает обширная корпоративная программа. У работников предприятия и их семей есть возможность бесплатно посещать различные секции и залы в спортивно-оздоровительном комплексе "Жемчужина". Помимо спартакиады проводятся другие соревнования – летние и зимние игры, онлайн-марафоны, фестиваль ГТО. В целом, по данным за 2021 год, регулярно занимаются физкультурой и спортом около 75% сотрудников "Мегионнефтегаза".

"Мы стараемся создать максимально комфортные условия для самореализации и развития потенциала сотрудников. В полной мере это относится и к спорту. Он помогает укреплять здоровье, сохранять эмоциональное равновесие, а также является эффективным командообразующим элементом", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.