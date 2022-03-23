Захарова: Диалог по мирному договору с Японией невозможен из-за ее политики

Диалог между Россией и Японией по вопросу мирного договора невозможен из-за недружественной политики Токио, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она пояснила, что Москва была вынуждена принять ответные меры после ряда недопустимых заявлений и акций недружественного характера со стороны Японии, включая антироссийские санкции.

По словам Захаровой, Токио пытается нанести точечный ущерб российским интересам.

Напомним, об отказе от диалога с японской стороной МИД РФ заявил 21 марта. Япония назвала "неприемлемым" решение РФ прекратить переговоры по мирному договору.

Ранее правительство Японии расширило список российских частных лиц и компаний, в отношении которых вводятся санкции. Под них попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и восемь заместителей министра обороны РФ.