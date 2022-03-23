23 Марта 2022
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Экономика Новосибирская область
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок выпечка хлеб (2014) | Фото:Накануне.RU

Предприятия хлебопекарной отрасли Новосибирской области полностью обеспечены мукой. Для них разработан механизм господдержки

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Новосибирской области на особом контроле правительства региона. Для мукомольной и хлебопекарной отраслей на складах и элеваторах региона зерна запасено с избытком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко обсудил с руководителями хлебопекарных предприятий ситуацию в отрасли и возможные направления поддержки производителей хлеба.

"Зерна в регионе более чем достаточно, в том числе продовольственного. Сельхозпроизводители области на протяжении нескольких лет обеспечивают внутренний рынок с большим профицитом. В 2021 году урожай был получен рекордный, и запасы зерна для производства муки все еще значительные", - отметил министр.

Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок выпечка хлеб(2014)|Фото:Накануне.RU

С учетом того, что помимо муки, для выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий необходимы и другие компоненты рецептуры: маргарин, растительное масло, сахар, различные добавки, в регионе разрабатываются меры поддержки хлебопеков и стабилизации цен на хлеб. В частности, минсельхоз России продлевает действие мер государственной поддержки, принятых в 2021 году: хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий: по 2,5 рубля на килограмм продукции. Воспользоваться данным механизмом смогут предприятия, которые возьмут на себя обязательство по неповышению цен на продукцию.

хлеб, хлебобулочные, продуктовая корзина, продукты, батон(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"В 2021 году нашим хлебопекам оказана господдержка в объеме около 46 млн рублей с учетом областного софинансирования. В 2022 году Новосибирской области на эти цели будет выделено более 72 млн рублей. Минсельхоз региона уже вносит необходимые изменения в областное законодательство для оказания хлебопекарным предприятиям региона этой меры поддержки", – подчеркнул Евгений Лещенко.

В регионе осуществляют мониторинг ситуации в целях обеспечения стабильности цен на хлебопекарную продукцию. Отраслевые предприятия представят в минсельхоз региона данные об отпускных ценах на продукцию, а министерство проведет анализ цен по всей товаропроводящей цепочке – от производителя хлеба до полки магазина.

Напомним, что по решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в регионе создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области. Руководители органов исполнительной власти – члены оперативного штаба проводят постоянные встречи с представителями отраслевых предприятий региона.

Теги: хлеб, элеваторы, запасы зерна, андрей травников, минсельхоз



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