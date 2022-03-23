Министерств обраZоVания Свердловской области решило поддержать спецоперацию на Украине

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области присоединилось к патриотической акции с использованием символов "Z" и "V". В рамках поддержки спецоперации на Украине, минобразования переименовалось и теперь на их официальном сайте можно увидеть надпись "Министерство обраZоVания".

Напомним, что по данным Минобороны РФ, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". Буква "V" означает выражение "Сила V (в) правде". Еще одна "V" значит "Задача будет выполнена".

3 марта редакция Областной газеты, решив поддержать спецоперацию в Украине, выпустила номер со смысловой опечаткой - "Областная гаZета". Днем ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о переименовании региона в официальной документации в "КуZбасс".

Акции поддержки прокатились и по всему региону. В гигантские буквы "Z" и "V" выстраивались студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области и даже воспитанники Дворца культуры Краснотурьинска. Но масштабнее всего выглядит гигантская дорожная "Z" в Нижнем Тагиле, освещенная уличными фонарями.