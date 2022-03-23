Жителей Челябинска осудят за незаконную банковскую деятельность с доходом более 8,7 млн рублей

Двух жителей Челябинска будут судить за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в размере более 8,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в период с января 2015 года по март 2018 года обвиняемые без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Челябинска, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им организаций. В результате они извлекли дохода в размере свыше 8,7 млн рублей.

В настоящий момент наложен арест на изъятые у обвиняемых деньги в размере более 1,5 млн рублей.