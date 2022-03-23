23 Марта 2022
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Экономика В России
Логотип сервиса Netflix. (2021) | Фото: Netflix

Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России

Американский стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. 6 марта компания объявила о приостановке работы в России из-за военной операции РФ на Украине.

Была приостановлена возможность подписки и ее продления для пользователей из России. Также компания приостановила работу над несколькими российскими кино- и сериальными проектами (например, над сериалом по мотивам "Анны Карениной" со Светланой Ходченковой в главной роли).

Теги: Netflix, прложение, App Store, Google Play



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